Repubblica, Fiorentina impalpabile e senza certezze: dov’è il gioco per puntare all’Europa?

Una domanda è giusto porsela. Questa: ma la Fiorentina ha iniziato un ciclo? La risposta è no, ancora no, purtroppo. Non che la Fiorentina sia una squadra scasa. Ci sono buoni giocatori a cui si aggiungono veterani di grande livello, gente come Ribery e Callejon. I giovani ci sono ma fino a oggi quelli di valore sono sempre scappati. L’ultimo l’abbiamo praticamente regalato, pur di farlo felice. Mah. Milenkovic è destinato all’addio. Castrovilli e Amrabat per fortuna al momento sono intoccabili.

Iachini ha avuto le sue ragioni per fasi firmare quel biennale che si aggiungeva a un triennale di Montella parso quasi come come l’ultimo scherzo della precedente proprietà. Uno, due, tre anni: la regola della programmazione è fondamentale, così come avere degli obiettivi. Questa squadra ha un’entità impalpabile che tra altro ha perso per strada pure le sue poche certezze. Esistono delle regole quando vuoi costruire qualcosa di importante. Un allenatore capace di rappresentare un modello, di imporre una filosofia, naturalmente insieme alla società. Almeno se vuoi provare a tornare in Europa, dove Firenze merita di abitare, stadio o non stadio. Servono decisioni forti. E ammettere di aver sbagliato qualcosa. Giusto per rimediare, però. Lo riporta Repubblica.

