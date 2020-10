Repubblica, Fiorentina, ore bollenti per la panchina: quanti dubbi su Iachini, si riflette su Sarri

Il clima è teso e il pensiero corre agli ultimi giorni di Montella prima dell’esonero. I nomi più vari venivano soffiati come sostituti e la dirigenza alla fine individuò in Iachini il profilo giusto per compattare l’ambiente. Iachini, uomo dalle missioni a tempo, appunto. Non certo per l’uomo, sia chiaro: sia da calciatore che da allenatore ha più volte dimostrato e ribadito il suo attaccante alla piazza, alla società e alla maglia. Iachini però ha lasciato dietro di se alcuni dubbi che questo inizio di campionato non ha risolto. Su tutti: l’inizio del nuovo ciclo. Serviva un abito brillante.

Dopo il pareggio con lo Spezia, Iachini ha difeso il suo operato e chiesto tempo per inserire i nuovi innesti. Tempo pero non ce n’è più. Perchè per invertire la rotta della stagione e raccogliere quanto questo stanar merita sul campo la società sta riflettendo su cosa fare. La conferma di Montella prima, quella di Iachini poi. La possibilità di arrivare a Gattuso lo scorso inverno o a Juric in estate, quella di poter attirare con un progetto a lungo termine tecnici come Sarri o Spalletti.

Su Sarri la riflessione sarebbe seria e tutt’ora in corso. Dare fiducia a Iachini almeno fino a domenica prossima, nella gara interna contro l’Udinese o provare l’affondo adesso per non perdere ulteriore tempo. Il gruppo si ritroverà oggi quando al centro sportivo ci sarà un confronto. Il tecnico cresciuto a Figline Valdarno è legato a un contratto coi bianconeri da circa 6 milioni di euro. Proprio in questi giorni, la risoluzione con la Juventus è entrata nel vivo e potrebbe presto giungere a una svolta. La sensazione è che la Fiorentina stia osservando tutto con grande attenzione. Lo scrive Repubblica.

