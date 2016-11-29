Renzi: "Cari napoletani, Bernardeschi giocherà per tanto tempo con la maglia numero dieci della Fiorentina"

Sono un tifoso viola sfegatato, possiamo tornare a vincere in Europa. Ci serve lo stadio proprietà" Matteo Renzi ha parlato a Radio kiss kiss

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Bernardeschi al Napoli? Non fatemi parlare di mercato, sono un tifoso viola sfegatato e lo vedo benissimo con la maglia numero 10 della Fiorentina. Tornare a vincere in Europa? Sarebbe ora, ma bisogna pianificare tante cose, ad esempio gli stadi di proprietà perchè su questo aspetto siamo indietro rispetto agli altri paesi" conclude Matteo Renzi.