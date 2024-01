Ranieri rammaricato: “Sconfitta immeritata, la Fiorentina ha fatto una grandissima prestazione. Adesso testa al Lecce”

Al termine della partita tra Fiorentina e Inter, che ha visto vittoriosi gli ospiti grazie a un gol di Lautaro, Luca Ranieri ha espresso tutto il suo rammarico sul canale YouTube della Fiorentina per non aver portato a casa punti nonostante un’ottima prestazione.

Queste le sue parole: “Siamo stati bravi, molto aggressivi e abbiamo fatto quello che ci ha detto il mister. Ci dispiace moltissimo, sicuramente meritavamo il pareggio, anche se l’Inter è una grandissima squadra. La prestazione è stata grandissima, abbiamo giocato veramente bene ma sapevamo che sarebbe stata difficile. Venerdì a Lecce cercheremo di fare un’altra buona partita, siamo già pronti e non vediamo l’ora di scendere in campo per rifarci dopo questa sconfitta”.

