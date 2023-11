Ranieri: “Allegri contro la Fiorentina ha fatto la sua tattica, farli venire avanti per poi fare il contropiede”

Claudio Ranieri ha parlato della vittoria della Juventus a Firenze contro la Fiorentina, questo il commento dell’allenatore del Cagliari sul catenaccio della squadra bianconera in conferenza stampa: “Quella della Juventus contro la Fiorentina è stata una tattica di Allegri, li ha fatti venire per poi colpirli in contropiede, noi dobbiamo essere come non lo siamo mai stati, più concentrati di sempre”

La Juventus vince nonostante i pochi gol segnati?

“La Juventus si affronta con la loro stessa determinazione. Hanno una aggressività mentale pazzesca, partono a mille all’ora. Di solito si richiudono per stare nel loro fortino, con noi partiranno verso l’attacco invece”.

Cosa pensa di Allegri?

“Allegri è pratico, grande allenatore, vuole vincere e studia bene gli avversari. E ha ragione, perché ha vinto tanto e gli faccio i miei complimenti. Quando c’ero io penso che il bilancio fosse buono, ho ripreso una squadra dalla Serie B. Due anni super positivi nei bianconeri”.

