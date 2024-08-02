Radio Radio rivela: "Tutto fatto per Gudmundsson alla Fiorentina, accordo con il Genoa"

Arrivano conferme su Gudmundsson in direzione Fiorentina, la trattativa tra i due club è arrivata alle fasi conclusive

Secondo quanto riportato da Radio Radio, sarebbe tutto fatto per il passaggio di Albert Gudmundsson alla Fiorentina. La società viola avrebbe trovato tutti gli accordi con il Genoa con il calciatore classe 97 che sarebbe davvero vicino all'approdo in maglia viola.

Nelle ultime ore, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha annunciato come la Fiorentina avrebbe in mano tutte le carte per l'acquisto del giocatore del Genoa in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni che diventa obbligo a determinate condizioni.

AMRABAT LAVORA A PARTE CON SABIRI E NZOLA

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