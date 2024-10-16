Radio Bruno, Pongracic si allena ancora a parte, difficilmente verrà convocato per il Lecce

Il difensore croato Marin Pongracic non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare sofferto prima della sfida contro la Lazio

Mattinata dalle due facce per la Fiorentina di mister Palladino. Se da una parte sono arrivate buone notizie con il recupero di Moise Kean, dall'altra continua ad aleggiare mistero sulla situazione di Marin Pongracic. Il difensore croato, acquistato per una cifra intorno ai 15 milioni di euro la scorsa estate, sta continuando ad allenarsi a parte al Viola Park. Infatti, secondo quanto riportato da Radio Bruno, il centrale ex Lecce sta ancora cercando di recuperare dall'infortunio muscolare patito prima della sfida contro la Lazio.

Inizialmente il problema sembrava essere leggero, con la Fiorentina che aveva comunicato un semplice affaticamento muscolare. Da lì in poi, non sono arrivati ulteriori aggiornamenti, e nonostante Pongracic fosse rientrato in gruppo nella settimana delle sfide a The New Saints e Milan, non è mai stato convocato. Anzi. Durante la sosta per le nazionali Pongracic è rimasto al Viola Park, non rispondendo alla chiamata della Croazia, e ha lavorato tutto il tempo a parte con l'obiettivo di recuperare il prima possibile. Dunque, ad oggi pare molto difficile un suo rientro per la partita di domenica proprio contro il Lecce.

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