Ranieri: "Siamo una squadra forte e ambiziosa, vogliamo portare a casa qualcosa di importante"

Il difensore della Fiorentina Ranieri, capitano nella vittoria contro il Milan, ha parlato a Sky Sport, sottolineando la forza del gruppo

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato a Sky Sport dal Viola Park, centro sportivo della società di Rocco Commisso, soffermandosi sulla crescita del gruppo in mano a Raffaele Palladino e sulla ripresa del campionato a Lecce dopo il successo contro il Milan:

Dalle giovanili alla fascia di capitano contro il Milan...

"Non me lo aspettavo, è stata una gioia immensa e per me era una cosa nuova. Sono stato tanto felice di averla indossata per questo bellissimo gruppo, poi la partita è andata alla grande quindi è stato magico".

Può essere la vittoria della svolta?

"Sicuramente è stata una gara fondamentale. Nelle ultime 4 abbiamo fatto solo risultati positivi, ora andremo a Lecce, una grande squadra che ha bisogno di fare punti. Sarà difficile ma ci stiamo preparando per affrontarla alla grande".

Che Fiorentina sta nascendo?

"Sono andati via tantissimi giocatori e ne sono arrivati altri forti. Ci voleva tempo per conoscerci e creare un gruppo solido, secondo me con questi allenamenti e con questa vicinanza sta nascendo un bel gruppo".

Dove può arrivare questa squadra?

"L'ambizione è alta, poi chiaramente ci sono le avversarie che sono squadre forti. Vogliamo portare a casa un qualcosa di importante, non sarà facile ma quest'anno ci vogliamo riprovare e ci vogliamo riuscire". Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI DELIO ROSSI

https://www.labaroviola.com/delio-rossi-sicuro-fiorentina-inferiore-alla-lazio-puo-arrivare-massimo-sesta-colpani-gioca-fuori-ruolo/272721/