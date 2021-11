Radio Bruno: “Nessun intoppo fisico per Biraghi. Sarà a disposizione per la gara contro il Milan”

Notizie confortanti in ottica Milan dal fronte Cristiano Biraghi. Il capitano della Fiorentina in giornata ha lasciato il ritiro azzurro per motivi personali. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, i problemi personali dovrebbero essere risolvibili nel giro di qualche giorno. Esclusi, quindi, problemidi natura fisica: il terzino sinistro sarà regolarmente a disposizione di Italiano per la gara contro il Milan.