Radio Bruno, interesse dell’Empoli per Kouame. Il club di Corsi vorrebbe il centravanti in prestito

Il futuro di Christian Kouame sembra essere sempre più lontano da Firenze. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Radio Bruno, anche l’Empoli si è aggiunto aila lunga lista di pretendenti per il centravanti ivoriano. Il club di Corsi vorrebbe l’attaccante classe ’97 in prestito. I buoni rapporti tra i due club, la possibilità di essere protagonista e di rimanere a vivere in Toscana potrebbe convincere tutte le parti a concretizzare quello che per ora è solo un interesse.

