Quando Gattuso si scagliò contro i giornalisti: "Se fate cosi da domani vi manco di rispetto"
A Firenze in questo momento si respira un clima particolare intorno ai giornalisti dopo le ultime polemiche di Commisso. A Gattuso non andava meglio a Napoli...
Era lo scorso anno quando il suo Napoli, nelle prime partite da quando subentrò a Carlo Ancellotti, faceva fatica a fare risultato. Cosi Gattuso, stuzzicato dalle insinuazioni dei giornalisti su alcune sue frasi, si scagliò senza mezzi termini contro i giornalisti di Napoli, oggetto dello sfogo alcune interpretazione dopo alcune parole pronunciate dallo stesso Gattuso. A Firenze, soprattutto dopo le ultime polemiche di Commisso, troverà un ambiente molto sensibile all'argomento. Ecco il video dello sfogo
MACIA, SEMPRE PIU POSSIBILE UN SUO RITORNO A FIRENZE
https://www.labaroviola.com/ceccarini-goretti-ipotesi-lontana-si-allontana-dalla-fiorentina-macia-invece-si-avvicina/141533/