Probabile formazione: restano due i ballottaggi. Beltran preferito a Nzola, in mezzo Arthur e Duncan 

Rimangono ad ora due dubbi nella formazione della Fiorentina: Milenkovic o Ranieri in difesa, uno tra Kouame, Ikoné e Brekalo su una delle due fasce in attacco. Il ballottaggio tra i due difensori centrali non meraviglia e non tanto per l’errore commesso dal serbo all’Olimpico che ha determinato il rigore al 94’ poi trasformato da Immobile, quanto perché è una cosa comune a tutte le partite. Se togliere Martinez Quarta adesso pare difficile, allo stesso modo Italiano non “abbandona” un suo calciatore in difficoltà: per questo ci si aspetta che venga confermato Milenkovic accanto all’argentino.

Per il resto della formazione non sembrano esserci dubbi, con Terracciano in porta, Parisi confermato a destra per l’indisponibilità di Kayode, e Biraghi sulla fascia sinistra a completare la difesa. In mezzo al campo spazio per Arthur e Duncan, con Bonaventura e Nico Gonzalez titolarissimi più avanti. Davanti, infine, Beltran ancora preferito a Nzola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

