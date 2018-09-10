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Probabile formazione Italia, Chiesa mette in panchina Bernardeschi, Benassi possibile titolare

Secondo impegno per l'Italia in Nations League. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Polonia, gli azzurri ritornano in campo questa sera contro il Portogallo. Il Ct Mancini ha diramato la lista dei 23 c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2018 15:01
Probabile formazione Italia, Chiesa mette in panchina Bernardeschi, Benassi possibile titolare -
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Secondo impegno per l'Italia in Nations League. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Polonia, gli azzurri ritornano in campo questa sera contro il Portogallo. Il Ct Mancini ha diramato la lista dei 23 convocati per la gara di stasera. Esclusi, e quindi in tribuna: Cragno, Biraghi, Rugani, Zappacosta, Pellegrini, Zaniolo e Balotelli.

Questa la lista dei 23 convocati:

Portieri: Sirigu, Perin, Donnarumma

Difensori: Emerson, Chiellini, Criscito, Romagnoli, Caldara, Lazzari e Bonucci

Centrocampisti: Jorginho, Bonaventura, Benassi, Gagliardini, Bernardeschi, Barella e Cristante

Attaccanti: Zaza, Belotti, Insigne, Berardi, Chiesa e Immobile

LE PROBABILI SCELTE DI MANCINI

Tra le novità nell'undici azzurro che dovrebbe scendere in campo questa sera a Lisbona spicca il possibile esordio di Manuel Lazzari della Spal nel ruolo di esterno difensivo di destra, spazio poi anche a Benassi a centrocampo. In attacco invece il tridente dovrebbe essere composto da Chiesa, Immobile e Bonaventura.

Italia (4-3-3), la probabile formazione: Donnarumma; Lazzari, Bonucci, Chiellini, Criscito; Gagliardini, Jorginho, Benassi; Chiesa, Immobile, Bonaventura

Skysport.it

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