Probabile formazione Italia, Chiesa mette in panchina Bernardeschi, Benassi possibile titolare

Secondo impegno per l'Italia in Nations League. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Polonia, gli azzurri ritornano in campo questa sera contro il Portogallo. Il Ct Mancini ha diramato la lista dei 23 c...

Secondo impegno per l'Italia in Nations League. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Polonia, gli azzurri ritornano in campo questa sera contro il Portogallo. Il Ct Mancini ha diramato la lista dei 23 convocati per la gara di stasera. Esclusi, e quindi in tribuna: Cragno, Biraghi, Rugani, Zappacosta, Pellegrini, Zaniolo e Balotelli.

Questa la lista dei 23 convocati:

Portieri: Sirigu, Perin, Donnarumma

Difensori: Emerson, Chiellini, Criscito, Romagnoli, Caldara, Lazzari e Bonucci

Centrocampisti: Jorginho, Bonaventura, Benassi, Gagliardini, Bernardeschi, Barella e Cristante

Attaccanti: Zaza, Belotti, Insigne, Berardi, Chiesa e Immobile

LE PROBABILI SCELTE DI MANCINI

Tra le novità nell'undici azzurro che dovrebbe scendere in campo questa sera a Lisbona spicca il possibile esordio di Manuel Lazzari della Spal nel ruolo di esterno difensivo di destra, spazio poi anche a Benassi a centrocampo. In attacco invece il tridente dovrebbe essere composto da Chiesa, Immobile e Bonaventura.

Italia (4-3-3), la probabile formazione: Donnarumma; Lazzari, Bonucci, Chiellini, Criscito; Gagliardini, Jorginho, Benassi; Chiesa, Immobile, Bonaventura

Skysport.it