Probabile formazione Fiorentina: Ikoné torna dal 1’. Davanti ballottaggio Jovic-Cabral

Quasi tutti. Esclusi Castrovilli e Sottil, per i quali servirà ancora pazienza, Italiano può contare sugli altri 24 della rosa, evento più unico che raro in una stagione travagliata dagli infortuni. Sarà la stanchezza post Torino quindi a decidere le rotazioni in ogni reparto. Davanti torna titolare Ikone dopo il gol in Coppa Italia, davanti ballottaggio Jovic (favorito)- Cabral. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

