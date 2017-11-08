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Primo giorno di scuola per Vlahovic, il classe 2000 si allenerà per due settimane con la maglia Viola...

Al via l'avventura sulle sponde dell'Arno per Dusan Vlahovic, classe 2000 che tanto ha impressionato in patria da convincere Corvino ad acquistarlo fin da subito vista la grande concorrenza. Da oggi i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 11:36
Primo giorno di scuola per Vlahovic, il classe 2000 si allenerà per due settimane con la maglia Viola... -
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Al via l'avventura sulle sponde dell'Arno per Dusan Vlahovic, classe 2000 che tanto ha impressionato in patria da convincere Corvino ad acquistarlo fin da subito vista la grande concorrenza. Da oggi il centravanti sosterrà due settimane di allenamenti con Fiorentina prima squadra in modo da verificare quali siano al momento le potenzialità del ragazzo. Vlahovic è virtualmente già adesso un giocatore della Fiorentina, ma si legherà ufficialmente al club soltanto a gennaio, quando dopo aver compiuto 18 anni firmerà il contratto, andando a riempire un posto da extracomunitario. La notizia è riportata da il Corriere Fiorentino.

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