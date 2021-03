Prandelli ed il suo sofferto addio alla Fiorentina: la commozione di Barone e Pradè dopo la decisione

Cesare Prandelli dice addio alla Fiorentina. E anche alla carriera di allenatore, con tutta probabilità. Uno shock personale e sportivo che lascia interdetto il club i giocatori ma anche un0intera città che aveva notato il suo stato d’animo sempre più preoccupato nell’ultimo periodo ma che non si aspetta lo scossone di ieri all’ora di pranzo. Fra la stanchezza e le dimissioni c’è un abisso.

Quando Prandelli ieri mattina ha chiesto un incontro al centro sportivo per cominciare la sua decisione ai dirigenti, Barone e Pradè, commossi hanno fatto un tentativo per far cambiare idea al tecnico che però era convinto della propria scelta, benché sofferta. A Prandelli è arrivata anche la chiamata di Commisso che gli ha fatto un in bocca al lupo per il futuro ed ha sottolineato che l’aspetto umano viene prima di tutto. Si sono aliscafi con stima ed affetto. Lo riporta Tuttosport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, GATTUSO È IL NOME CHE PIACE A COMMISSO: RESISTE IL PROFILO DI SARRI