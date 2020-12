Prandelli: “Non possiamo avere una mentalità per difendere ma anche per attaccare”

Cesare Prandelli ha parlato a Sky Sport per commentare il pareggio contro il Sassuolo, queste le sue parole riportate da TMW: “E’ stata un’ottima prestazione ed è quello che volevamo fin dall’inizio. Se questa prestazione verrà analizzata bene, i giocatori si renderanno conto che non possiamo avere soltanto una mentalità dove vai a chiudere ma possiamo avere qualità per andare a far male. Ribery è questo e se è questo ci può dare un aiuto straordinario anche come mentalità. Ha aiutato i compagni cercando di coordinare alcune situazioni in campo, è un valore aggiunto. Se ha grandi motivazioni e mi sembra che ne abbia, ci darà un grande aiuto” conclude Prandelli.

LA CURVA FIESOLE FA SENTIRE IL PROPRIO SUPPORTO CON I FUOCHI D’ARTIFICIO, COMMISSO CHIAMA NELLO SPOGLIATOIO