Prandelli fa gli auguri a Frey: "Mi raccomando pochi dolci! Questa è casa tua, torna quando vuoi"

Prandelli e gli auguri a Frey

Cesare Prandelli allenatore della Fiorentina ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina in occasione del compleanno di Sebastien Frey: "Tanti auguri Seba! Mi raccomando pochi dolci, sai che sennò puoi avere dei problemini (ride, ndr). A parte le battute, è un onore fargli gli auguri, un grande uomo, importante per la Fiorentina. Questa è casa tua, torna quando vuoi. Vogliamo abbracciarti!".

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