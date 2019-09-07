Pradè: "Ribery quando dà consigli ai giovani mi commuove. Su Lirola, Pulgar, Badelj e Castrovilli..."

Queste le parole rilasciate a Il Brivido Sportivo dal ds della Fiorentina Daniele Pradè: "Ribery è stato un gran colpo, non avrei mai immaginato di portarlo a Firenze. Mi commuove quando dà consigli a...

Queste le parole rilasciate a Il Brivido Sportivo dal ds della Fiorentina Daniele Pradè: "Ribery è stato un gran colpo, non avrei mai immaginato di portarlo a Firenze. Mi commuove quando dà consigli ai suoi giovani compagni. L'altro acquisto importante è stato sicuramente Lirola, il fatto che lui e Pulgar hanno preferito la maglia viola rispetto a quella di altre squadre ci rende orgogliosi. Badelj è importante dentro e fuori dal campo, per tornare qui si è ridotto l'ingaggio. Castrovilli presto lo vedremo in Nazionale".