Pradè: "Primo acquisto il 10 agosto, Pezzella resta. Vogliamo Boateng, decide lui. Khedira e Tonali..."

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a margine del sorteggio del calendario di Serie A a Milano:Il primo acquisto?"Abbiamo detto il 10 e il 10 sarà. Abbiamo avuto un sacco di...

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a margine del sorteggio del calendario di Serie A a Milano:

Il primo acquisto?

"Abbiamo detto il 10 e il 10 sarà. Abbiamo avuto un sacco di risposte positive dalla tournée abbiamo le idee chiare e adesso iniziamo".

Lirola è il colpo più vicino?

"Lirola ci piace ma non posso dire che sia il colpo più vicino perché c'è una bella distanza col Sassuolo, stiamo lavorando anche per altri calciatori nello stesso ruolo che piacciono e sono varie alternative".

Pezzella?

"Resta alla Fiorentina".

Borja Valero?

"Non è cambiato niente".

Simeone al Sassuolo?

"Non ce l'hanno chiesto, resta con noi".

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Boateng vi piace?

"Ci piace, adesso sta a lui capire cosa fare. Se vuole tornare a Francoforte o restare in Italia. E' un calciatore che ha le caratteristiche giuste per ciò che cerchiamo".

Khedira?

"Mai pensato".

Chiesa?

"Deve giocare a calcio divertendosi".

Ribery?

"Sarebbe bello ma penso che non sia proponibile".

Chiesa ha capito l'importanza del progetto viola?

"La Fiorentina e Commisso vogliono tenere Federico e la proprietà vuole dimostrare la serietà e la forza del club. Rientra nei nostri programmi. Adesso sta all'allenatore farlo tornare a divertire giocando a calcio".

Tonali?

"No".

Demme?

"Giocatore che ci piace"

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