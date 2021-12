Pradè parla di Vlahovic: “Vlahovic si sta comportando bene. Sbagliato parlare di mercato”

Intervenuto a Sky Sport, il Direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic, attaccante che fa gola a diverse squadre italiane ed europee: “Ancora manca tempo per dire cosa succederà con lui. Siamo in un momento delicato e parlare di mercato sarebbe sbagliato per tutti. Lui sta facendo il professionista, Italiano è contento di questo così come lo siamo noi” conclude Pradè.

