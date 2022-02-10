Pradè frecciata a Vlahovic: "La vittoria dimostra che la differenza la fa la squadra non il giocatore"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato la fantastica vittoria della Fiorentina a Bergamo

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato dopo la vittoria contro l'Atalanta. Queste le sue parole: "Questa partita ci ha fatto capire una cosa. La differenza non la fa mai un giocatore, ma una squadra, un gruppo di 50 persone che comprende dirigenti, magazzinieri e massaggiatori. Per questo siamo particolarmente felici. Vincere queste partite contro squadre forti come l'Atalanta, che lavorano insieme da anni, mentre noi siamo all'inizio di un percorso è una gioia grande, ottenuta in 10 andando ad attaccare al 90'. Abbiamo fatto i primi 25' di alto livello, nei quali potevamo anche segnare il 2-0 poi dopo il pareggio loro sono venuti fuori e rischi. Ma noi vogliamo praticare un calcio aggressivo e offensivo, il mister è bravissimo e siamo contenti della nostra scelta. Da domani pensiamo allo Spezia perchè vogliamo arrivare più in alto possibile in campionato. Stanotte ci godremo questa grande vittoria".

MARINO ATTACCA L'ARBITRO

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