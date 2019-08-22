Pradè: “Che emozione Franck, sono troppo felice! Grazie a Commisso e Barone”

Queste le parole del ds viola Daniele Pradè in occasione della presentazione di Franck Ribery: “Sono emozionatissimo stasera. Franck mi ha emozionato e questo non mi capita spesso. Grazie a sua moglie...

Queste le parole del ds viola Daniele Pradè in occasione della presentazione di Franck Ribery: “Sono emozionatissimo stasera. Franck mi ha emozionato e questo non mi capita spesso. Grazie a sua moglie, perché alla fine la decisione l’ha presa lei. Se i calciatori di questo calibro vengono a Firenze è grazie a questa splendida città. È un’emozione enorme tornare qui; ringrazio tanto Commisso e Joe. Franck vuole vincere ancora ecco perché ci ha scelti, sono troppo felice”.