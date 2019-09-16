Pradè: "Castrovilli? Momento felice ma non voglio che venga distratto. Chiesa? È rientrato con il sorriso"

Queste le parole rilasciate a Radio Uno dal ds della Fiorentina Daniele Pradè: "Dobbiamo alimentare l’entusiasmo del presidente Commisso: speriamo che metta in atto tutte le cose che ha in testa. Sper...

Queste le parole rilasciate a Radio Uno dal ds della Fiorentina Daniele Pradè: "Dobbiamo alimentare l’entusiasmo del presidente Commisso: speriamo che metta in atto tutte le cose che ha in testa. Speriamo che riesca a lasciare qualcosa a Firenze, oltre al centro sportivo e allo stadio. Per Castrovilli è un periodo felice, è un giocatore moderno che ha visione di gioco e corsa ma va lasciato lavorare. Non voglio che tanti complimenti lo distraggano. Ci sono però tanti giovani come lui che possono fare bene. Abbiamo tre centravanti tutti con caratteristiche diverse: Boateng è un falso nove, mentre gli altri due sono molto più giovani e devono crescere. Abbiamo un patrimonio di giovani importanti che non pensavamo di avere, abbiamo un percorso non facile visto che abbiamo deciso di acquistare anche altri calciatori d'esperienza. Non mi piace parlare di altre squadre, sappiamo che Sarri ha bisogno di tempo. La nostra è stata una grande prestazione, ci può stare una giornata storta della Juve. Quest'anno sarà una stagione di transizione, dobbiamo lavorare e trovare la nostra identità, darci un obiettivo non è una cosa corretta. Il calendario è stato difficile, nelle prime giornate abbiamo affrontato soltanto grandi squadre. Se l'Atalanta sarà stanca contro di noi dopo la gara di Champions? No, avrà sicuro stimoli. Non penso all'estate di Chiesa ma al presente, Fede è rientrato con il sorriso. Deve ripartire da sé stesso, diventerà un campione. Il VAR è un importante aiuto ma l'arbitro non deve togliersi le sue responsabilità. La classe arbitrale italiana è tra le migliori al mondo".