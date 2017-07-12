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Pioli vuole far cambiare idea a Nikola Kalinic, ieri lungo colloquio con il bomber viola a Moena

Abbracci, sorrisi ed un faccia a faccia. Così nel ritiro della Fiorentina in Trentino Pioli ha un obiettivo, far rimanere Kalinic a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2017 09:51
Pioli vuole far cambiare idea a Nikola Kalinic, ieri lungo colloquio con il bomber viola a Moena - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Abbracci, chiacchiere, sorrisi e assist. Il corteggiamento è cominciato. Pioli vuol fare cambiare idea a Nikola Kalinic. E tenerà di sfruttare le titubanze del Milan per tenersi il suo centravanti: ieri, sia in campo che nel chiuso del quartier generale di Moena, l’allenatore ha a lungo parlato con il centravanti, per ‘guardarlo negli occhi’, capirne le intenzioni e ribadirgli quanto sia importante nella costruzione della squadra del futuro. Tra i due c’è stato un spontaneo abbraccio con l’aggiunta di sorrisi e battute. Ora che è arrivato a Moena può sorgergli qualche dubbio, anche perché il lavoro ai fianchi di Pioli continuerà. Così scrive oggi La Nazione

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