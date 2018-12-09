Pioli: "Visto cose positive, i tifosi vanno rispettati nella protesta. Non vinciamo perchè..."

Nel post partita, ha parlato in sala stampa il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, queste le sue parole:"Sapevo che quella di oggi sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo giocato troppo sempl...

Nel post partita, ha parlato in sala stampa il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, queste le sue parole:

"Sapevo che quella di oggi sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo giocato troppo semplici, senza mettere in difficoltà il Sassuolo. Ma la reazione della squadra sul 3-1 mi è piaciuta tantissimo. Dobbiamo pensare a migliorare e a mettere in campo delle prestazioni più continue. I tifosi vanno rispettati e la loro protesta pure. Il fatto di non vincere da mesi è ovvio che possa influenzare la testa dei giocatori. Per i primi sessanta minuti siamo stati troppo timorosi.

Dobbiamo tornare a vincere e mandare in difficoltà gli avversari. Dobbiamo giocare come nell'ultima mezz'ora di oggi. Era tanto che non segnavamo e oggi ne abbiamo fatti tre. Oggi dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo giocato il finale con una qualità che era mancata nel primo tempo. Chiesa e Simeone sono dei giocatori importanti per noi. Un po di panchina a Simeone fa bene..”