Labaro Viola

Pioli: "Visto cose positive, i tifosi vanno rispettati nella protesta. Non vinciamo perchè..."

Nel post partita, ha parlato in sala stampa il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, queste le sue parole:"Sapevo che quella di oggi sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo giocato troppo sempl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 14:49
Pioli: "Visto cose positive, i tifosi vanno rispettati nella protesta. Non vinciamo perchè..." - Pioli
Pioli
News
Fiorentina
Sassuolo
Pioli
Chiesa
Simeone
Condividi

Nel post partita, ha parlato in sala stampa il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, queste le sue parole:

"Sapevo che quella di oggi sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo giocato troppo semplici, senza mettere in difficoltà il Sassuolo. Ma la reazione della squadra sul 3-1 mi è piaciuta tantissimo. Dobbiamo pensare a migliorare e a mettere in campo delle prestazioni più continue. I tifosi vanno rispettati e la loro protesta pure. Il fatto di non vincere da mesi è ovvio che possa influenzare la testa dei giocatori. Per i primi sessanta minuti siamo stati troppo timorosi.

Dobbiamo tornare a vincere e mandare in difficoltà gli avversari. Dobbiamo giocare come nell'ultima mezz'ora di oggi. Era tanto che non segnavamo e oggi ne abbiamo fatti tre. Oggi dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo giocato il finale con una qualità che era mancata nel primo tempo. Chiesa e Simeone sono dei giocatori importanti per noi. Un po di panchina a Simeone fa bene..”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok