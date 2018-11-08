Pioli: "Stiamo facendo di tutto per Simeone. TAS Europa? La società mi ha detto..."

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della partita contro il Frosinone, queste le sue parole:"Il Frosinone inzialmente ha sofferto il salto di categoria, poi ha trovato co...

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della partita contro il Frosinone, queste le sue parole:

"Il Frosinone inzialmente ha sofferto il salto di categoria, poi ha trovato compattezza e equilibri migliori. Troveremo una squadra motivava e pronta, che vive un bel momento e vorrà continuare su questa strada

Dalla panchina non si segna? Questo Non è un buon dato, è un delle situazioni sulle quali possiamo fare meglio. E' importante non sbagliare gli 11 iniziali ma anche le sostituzioni sono fondamentali.

Confronti di mercato con Corvino? Ora ci sarà la sosta, ci sarà occasione di parlare di certi argomenti

Pjaca va aspettato, tornerà presto, è un giocatore di qualità: l'ho visto bene in settimana, sta tornando a buoni livelli fisici. Ci aspettiamo tanto da lui e tanto lui aspetta da se stesso".

Federico è un attaccante esterno che può e deve accentrarsi. L'azione in cui non siamo riusciti a fare il 2-0 con la Roma è la sua preferita. Fede è più portato ad accentrarsi per andare alla conclusione se sta a sinistra, se invece è a destra preferisce crossare.

Abbiamo commesso un errore in quell'azione: non essere nemmeno riusciti a tirare in porta è un nostro sbaglio. Dobbiamo metterci un po' di malizia in più. Non ricordo una squadra che giocato contro di noi e si è presentata con due giocatori da soli davanti al portiere

Tutti i miei giocatori hanno bisogno di essere stimolati e incentivati di parlare con me, di capire le situazioni, con Simeone stiamo facendo tutto il necessario: con la Roma, la prestazione di Giovanni è stata simile a quella dell'anno scorso, quindi positiva, e diversa rispetto ad altre partite. Contro la Roma ha avuto due buone occasioni, nella prima ha sbagliato il controllo ma poi si è procurato il rigore, nelle seconda ha sbagliato, ma il lavoro che ha fatto per la squadra è stato buono. E' giovane, può diventare un attaccante molto forte.

Sono tutti a disposizione tranne Thereau che non ha recuperato dall'affaticamento muscolare

Spero che queste 50 partite da allenatore della Fiorentina siano solo l'inizio di un lungo percorso insieme.

Per me la vicenda Tas Europa si è chiusa il 19 luglio, adesso mi preoccupo a provare a riconquistarla sul campo. Chi dice che sono stato tradito dalla società dice una bugia. La Fiorentina mi ha detto che è stato fatto tutto il possibile per essere ripescati, non ho motivo di non credere a queste parole. Credo che non sarebbe cambiato nulla se quella famosa mail fosse arrivata in tempo.

Esultanza di Mourinho? Per parlare di certe situazioni bisognerebbe esserci e viverle. Forse se l'era preparata..."