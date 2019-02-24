Pioli scherza con Gasperini: "Vi state riposando?" la risposta del tecnico dell'Atalanta...

Siparietto simpatico tra Stefano Pioli e Gianpiero Gasperini, ospite negli studi di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, messo in contatto con Gasperini ha detto scherzosamente “Voi avete avuto qua...

Siparietto simpatico tra Stefano Pioli e Gianpiero Gasperini, ospite negli studi di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, messo in contatto con Gasperini ha detto scherzosamente “Voi avete avuto qualche ora in più per preparare la partita” non si è fatta attendere la risposta dell'allenatore atalantino: “Ho saputo di questa tua polemica. Spero che vi siate stancati un po’ stasera. Avete fatto la prima mezz’ora in maniera impressionante. La Coppa Italia è un obiettivo al quale teniamo molto, abbiamo battuto la Juve e vogliamo arrivare in finale adesso”.