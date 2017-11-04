Pioli: "Saponara e Thereau potrebbero esserci, ecco cosa deve fare la Fiorentina per battere la Roma"

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa alla vigilia di Fiorentina - Roma, queste le sue parole:"Se mi dicessero che nelle prossime quattro faremo 3 vittorie e una sconfitta sarei contento, dobbiamo m...

Stefano Pioli ha parlato in sala stampa alla vigilia di Fiorentina - Roma, queste le sue parole:

"Se mi dicessero che nelle prossime quattro faremo 3 vittorie e una sconfitta sarei contento, dobbiamo mettere in campo il meglio di noi.

Stiamo provando a recuperare Thereau, ma domattina faremo il provino decisivo e quello sarà determinante. Sono sempre ottimista ma non so se ci sarà fino a domani.

Cosa voglio vedere domani? Abbiamo dimostrato di avere buone qualità. Se giochiamo a ritmi alti possiamo fare bene. Contro le grandi non siamo andati bene, abbiamo perso contro Inter e Juve, ma con i nerazzurri non eravamo ancora pronti mentre con i bianconeri abbiamo fatto una bella partita.

Pezzella può giocare terzino destro? German è un grande giocatore che sta dando tanto a questa squadra. Se ne stanno accorgendo tutti quanto è forte. Può giocare anche sulla destra rispettando sempre le sue qualità"

Sono contento della squadra perchè mi segue e lavora con voglia e determinazione. Sono convinto ci siano in questo gruppo qualità importanti.

Sono andato martedi a vedere la partita con il Chelsea e ho visto una grande squadra, contro la Roma dobbiamo dare il massimo per ottenere un risultato straordinario contro una squadra fortissima. Nessuna squadra è imbattibile. Per vincere servirà ritmo, precisione e un’ottima fase difensiva.

Saponara? Domani con i convocati vedrete (sorride ndr)"