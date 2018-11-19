PIOLI: "CHIESA CAPITANO, PJACA MAI COME ADESSO. PEZZELLA CONTRO LA JUVE.."

Stefano Pioli ha parlato da Viareggio della situazione attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole:"Saremo al completo solo giovedi quando torneranno tutti i nazionali. Ho il dovere di tutelare e...

Stefano Pioli ha parlato da Viareggio della situazione attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole:

"Saremo al completo solo giovedi quando torneranno tutti i nazionali. Ho il dovere di tutelare e di far maturare i miei calciatori, dobbiamo migliorarci e tornare a vincere

Quello di Pezzella non è un infortunio grave, sicuramente non ci sarà contro il Bologna, spero di recuperarlo per la Juventus. La sua assenza farà giocare qualcuno che ha giocato meno.

Pjaca? La settimana di Frosinone ha fatto la sua miglior sessione di allenamenti da quando è a Firenze, Biraghi e Chiesa sono orgoglio per tutti, ma devono ancora migliorarsi molto. Domenica il capitano sarà Federico Chiesa".