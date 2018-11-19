Labaro Viola

PIOLI: "CHIESA CAPITANO, PJACA MAI COME ADESSO. PEZZELLA CONTRO LA JUVE.."

Stefano Pioli ha parlato da Viareggio della situazione attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole:"Saremo al completo solo giovedi quando torneranno tutti i nazionali. Ho il dovere di tutelare e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2018 18:59
PIOLI: "CHIESA CAPITANO, PJACA MAI COME ADESSO. PEZZELLA CONTRO LA JUVE.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli e Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli e Chiesa
News
Fiorentina
Primo Piano
Pioli
Pjaca
Chiesa
Pezzella
Condividi

Stefano Pioli ha parlato da Viareggio della situazione attuale in casa Fiorentina, queste le sue parole:

"Saremo al completo solo giovedi quando torneranno tutti i nazionali. Ho il dovere di tutelare e di far maturare i miei calciatori, dobbiamo migliorarci e tornare a vincere

Quello di Pezzella non è un infortunio grave, sicuramente non ci sarà contro il Bologna, spero di recuperarlo per la Juventus. La sua assenza farà giocare qualcuno che ha giocato meno.

Pjaca? La settimana di Frosinone ha fatto la sua miglior sessione di allenamenti da quando è a Firenze, Biraghi e Chiesa sono orgoglio per tutti, ma devono ancora migliorarsi molto. Domenica il capitano sarà Federico Chiesa".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok