Questo quello che scrive sul proprio sito l’esperto di mercato Alfredo Pedullà per quanto riguarda le situazioni di Milenkovic e Pezzella:

“La Fiorentina non ha intenzione di cedere Nikola Milenkovic. E’ una promessa di Commisso, una dichiarazione pubblica, la volontà è quella di mantenerla. Al punto che ha aggiunto una cosa significativa: “Chiesa? E’ una situazione di offerta, se arrivasse la proposta giusta la valuteremmo”. Su questo, abbiamo parlato di un incontro tra Ramadani e Paratici. In realtà la Fiorentina valuta Milenkovic molto più di 40 milioni, pur avendo un contratto non lungo, in scadenza tra meno di due anni. E il discorso vale per Pezzella, a meno di clamorose sorprese, nel senso che la Fiorentina non intende modificare l’assetto difensivo.”

SPORT MEDIASET, ECCO LA PROPOSTA DELLA JUVENTUS PER CHIESA. PRESTITO ONEROSO CON RISCATTO