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Pezzella: "Chiesa? Quest'anno andrà in doppia cifra. Ribery? Ci ha insegnato ad avere "fame", quando è entrato..."

Qui di seguito altre parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da German Pezzella, difensore della Fiorentina: "Cosa serve per battere il Milan? Le magie di Franck. Quando è entrato nello spogliatoi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2019 09:22
Pezzella: "Chiesa? Quest'anno andrà in doppia cifra. Ribery? Ci ha insegnato ad avere "fame", quando è entrato..." - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Qui di seguito altre parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da German Pezzella, difensore della Fiorentina: "Cosa serve per battere il Milan? Le magie di Franck. Quando è entrato nello spogliatoio da capitano non sapevo come confrontarmi con un simile fuoriclasse invece fin dal primo giorno è stato uno di noi. Ci ha insegnato ad avere "fame", a volersi migliorare sempre. Lui sa come si vincono le partite. Ribery alza anche il livello di Chiesa aiutandolo con i suoi movimenti ad essere sempre nel posto giusto. Mi piace Chiesa centravanti, quest'anno andrà in doppia cifra, ora ha la testa pulita".

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