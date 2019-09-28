Pezzella: "Chiesa? Quest'anno andrà in doppia cifra. Ribery? Ci ha insegnato ad avere "fame", quando è entrato..."

Qui di seguito altre parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da German Pezzella, difensore della Fiorentina: "Cosa serve per battere il Milan? Le magie di Franck. Quando è entrato nello spogliatoi...

Qui di seguito altre parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport da German Pezzella, difensore della Fiorentina: "Cosa serve per battere il Milan? Le magie di Franck. Quando è entrato nello spogliatoio da capitano non sapevo come confrontarmi con un simile fuoriclasse invece fin dal primo giorno è stato uno di noi. Ci ha insegnato ad avere "fame", a volersi migliorare sempre. Lui sa come si vincono le partite. Ribery alza anche il livello di Chiesa aiutandolo con i suoi movimenti ad essere sempre nel posto giusto. Mi piace Chiesa centravanti, quest'anno andrà in doppia cifra, ora ha la testa pulita".