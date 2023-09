Per il momento non è prevista la conferenza stampa di fine mercato di Pradè e Joe Barone

Ogni anno, al termine della sessione di mercato, in casa Fiorentina avviene la conferenza stampa in cui i dirigenti viola spiegano le scelte che sono state fatte in sede di calciomercato e rispondono alle domande dei giornalisti presenti. Quest’anno però, almeno per il momento, non è prevista che questa conferenza venga fatta. Si sarebbero dovuti presentare Daniele Pradè, direttore sportivo della squadra, insieme con Joe Barone, direttore generale viola.

