Per Brekalo aumentano le pretendenti: Monza e Bologna insidiano la Fiorentina per l'esterno croato

Brekalo, 33 presenze e 7 gol in Italia col Toro, è tornato a giugno scorso in Germania dopo aver deciso di non continuare la sua avventura in Serie A, ma potrebbe ritornare presto nel nostro campionato

Il nuovo ds del Monza, Michele Franco, è già al lavoro per consegnare a mister Palladino i primi rinforzi. Come riporta Tuttosport, i brianzoli pensano innanzitutto a Josip Brekalo del Wolfsburg, ex esterno offensivo del Torino attualmente in trattativa anche col Bologna e accostato nei rumors di mercato anche alla Fiorentina. A riportarlo è TMW.

IL DS PRADE' SULLE VOCI DI MERCATO

https://www.labaroviola.com/prade-mai-cercati-pereyra-e-sabiri-gli-acquisti-sono-castrovilli-gonzalez-e-sottil-zurkowski-scontento/194436/