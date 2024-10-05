Per Adli con il Milan stimoli da ex, ma Palladino non cambia, partirà dalla panchina
Il tecnico viola cerca equilibrio, probabili conferme per Comuzzo in difesa e Bove e Cataldi in mezzo con Gosens esterno alto
La squadra di Palladino ha perso Mandragora a centrocampo dopo l’infortunio al menisco in Conference League. Rispetto all’ultima partita di campionato contro l’Empoli, fuori Koaumè. Al suo posto Gosens con Biraghi dietro a sinistra. Il Milan di Fonseca ritrova Morata dal 1′ ma giocherà senza Calabria, Jovic e Loftus Cheek, fermi per problemi muscolari. Al centro della difesa confermati Tomori e Gabbia.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Cataldi, Bove; Colpani, Gudmundsson, Gosens; Kean. All Palladino
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca
Lo riporta alfredopedulla.com
Con il Milan Franchi sold-out, attesa presenza consistente di tifosi rossoneri in settori diversi
https://www.labaroviola.com/con-il-milan-franchi-sold-out-attesa-presenza-consistente-di-tifosi-rossoneri-in-settori-diversi/271105/