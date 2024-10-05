Per Adli con il Milan stimoli da ex, ma Palladino non cambia, partirà dalla panchina

Il tecnico viola cerca equilibrio, probabili conferme per Comuzzo in difesa e Bove e Cataldi in mezzo con Gosens esterno alto

La squadra di Palladino ha perso Mandragora a centrocampo dopo l’infortunio al menisco in Conference League. Rispetto all’ultima partita di campionato contro l’Empoli, fuori Koaumè. Al suo posto Gosens con Biraghi dietro a sinistra. Il Milan di Fonseca ritrova Morata dal 1′ ma giocherà senza Calabria, Jovic e Loftus Cheek, fermi per problemi muscolari. Al centro della difesa confermati Tomori e Gabbia.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Cataldi, Bove; Colpani, Gudmundsson, Gosens; Kean. All Palladino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca

Lo riporta alfredopedulla.com

Con il Milan Franchi sold-out, attesa presenza consistente di tifosi rossoneri in settori diversi

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