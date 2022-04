Peppe Di Stefano: “Milan e Fiorentina le due copertine del campionato, non venivano considerate”

Beppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport che si occupa del Milan, ha parlato a Radio Bruno a due giorni dalla sfida tra Milan e Fiorentina, le sue parole:

“La carica in casa Milan è arrivata dopo la vittoria del Bologna contro l’Inter, adesso è padrone del proprio destino. E’ qualcosa di strano, non è come il Leicester di qualche anno fa ma è un Milan più di prospettiva, lo dico anche a Pioli, la squadra sta facendo più del massimo. Pioli dopo il 3-0 contro l’Inter non ha parlato per niente alla squadra di quella sconfitta, gli ha lasciati liberi il giorno prima di Roma per la partita contro la Lazio, è l’uomo giusto al momento giusto, a Firenze lo conoscete bene, sta diventando anche un grande allenatore. Alla Fiorentina finalmente è arrivato un allenatore che sta facendo giocare la squadra. Domenica si incontrano le due copertine del campionato, il Milan non la mettevano tra le prime quattro, la Fiorentina non la mettevano tra le primi otto della classifica”

IL PARERE DI PELLISSIER