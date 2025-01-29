Pedullà: "Zaniolo a Firenze se la Dea trova il sostituto, per Fagioli si studia la formula con la Juve"

Pedullà conferma le indiscrezioni di giornata riguardanti l'interesse concreto dei viola per il mediano della Juve e l'esterno dell'Atalanta

Daniel Maldini è nei radar dell’Atalanta da settimane, ma ieri mattina vi abbiamo svelato il ritorno di fiamma della Dea dopo l’infortunio di Lookman. Chiaramente stiamo parlando di due calciatori con caratteristiche diverse, ma qualcosa l’Atalanta sta provando a fare. Detto di Cherki (commissioni alte e concorrenza) e di Raspadori (il Napoli deve avere l’avallo di Conte prendendo prima un sostituto), gli occhi dell’Atalanta sono tornati su Daniel Maldini. Il figlio d’arte ha una clausola di 12 milioni per l’Italia e 15 per l’estero con il Milan che guadagnerebbe il 50 per cento, per questo motivo Galliani a gennaio sta cercando di tirare la corsa. Dire che il Monza non voglia cederlo non è esatto perché il Monza sa di avere una classifica difficilissima e ci vorrebbe una vera impresa per conquistare la salvezza. Quindi, la partita va seguita, chiaramente il Monza vorrebbe realizzare il massimo. E parallelamente va seguita la storia tra Nicolò Zaniolo e la Fiorentina, nostra grande anticipazione di stamattina, con l’apertura totale del classe 1999 che aveva già sfiorato il trasferimento in viola nelle ultime sessioni di mercato.

Nicolò Fagioli può lasciare la Juventus dove non ha più spazio. Il centrocampista piace all’Olympique Marsiglia, ma sulla formula non sono stati fatti passi in avanti. E così la Fiorentina è tornata in quota: notizia non di oggi, ma di due giorni fa quando avevamo anticipato il forte interesse in parallelo a quello per Bondo. Ma abbiamo anche spiegato che il centrocampista del Monza oggi è infortunato, quindi Fagioli resta un’opzione concreta. E sulla formula la Fiorentina potrebbe accontentare la Juventus come fatto la scorsa estate con Kean, dipenderà anche dalle trattativa in corso per uscite anche importanti.

Lo riporta alfredopedulla.com

Romano conferma: “Il Como ha chiuso per il prestito di Ikone, domani le visite mediche”

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