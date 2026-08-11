Pedullà: "Udogie offerto alla Fiorentina, chiedono 30 milioni. Il sostituto di Piccoli sarà Pellegrino"

L'esperto di mercato ha parlato di Fiorentina

A Passione Fiorentina Alfredo Pedullà ha parlato delle ultime notizie sul club viola: "Favasuli va a Napoli per circa 7-8 milioni, quindi prenderesti 3,5 o 4 milioni. Tutto impostato verso Napoli e non è un brutto incasso per i viola."

Su Sancho: "L'anno scorso si è comportato male con la Roma perché ha accettato poi è sparito. Meglio lasciar perdere, ma è stato l'entourage del giocatore a proporlo e la Fiorentina ha rifiutato perchè si è allenato con un club di decima serie e non è pronto."

Su Pellegrino: "Lui è un nome nostro, poteva andare alla Juventus poi ora loro non possono prenderlo. Pellegrino ha vissuto un'estate travagliata per il suo futuro e se parte Piccoli, ci sarà l'affondo perché l'argentino aspetta solo la Fiorentina e ha rifiutato tutti."

Su Piccoli: "Lo vuole il Bologna e la Fiorentina aspetta solo che arrivino i soldi richiesti. Lazio o altre squadre sono tagliate fuori perché chiedono un prestito. Piccoli va a Bologna per giocare anche perché Tedesco potrebbe mettere le due punte. La Fiorentina vuole 18, sono stati offerti 15+ bonus dal Bologna, ma si farà e con 10 in più si chiude Pellegrino."

Su Bernabé: "Non vuole rinnovare col Parma ed è stato cercato dalla Fiorentina, ma non ora poi vedremo se si farà a zero. La Fiorentina ha fatto altre valutazioni e lui non fa parte delle trattative."

Su Udogie: "Proposto alla Fiorentina, ma per De Zerbi era intoccabile fino a poco fa. Su di lui c'è la Roma e costa 30 milioni dunque non credo che la Fiorentina spenda così tanto per un terzino quando so che lo farà per l'esterno alto."

Su Fabbian e Brescianini: "Credo andranno via entrambi, a maggior ragione se chiudi Thorstvedt. Sono tanti a centrocampo e non fai le Coppe, quindi per rispetto anche loro vanno ceduti."

Su Dodo: "Se l'inter vuole due esterni magari va su Dodo, ma in Italia non c'è altro e sta aspettando un'occasione che non arriva, non capisco cosa stia succedendo. Qualcuno gli ha detto di aspettare, forse andrà in Premier."

Su Fortini: "Situazione diversa dove gli agenti giocano a scacchi con Paratici e va vista. Sarà una partita complessa tra le due parti, la Fiorentina vuole 10 milioni o non si muove."

Su Vlahovic: "Sta andando al Besiktas, Italiano lo sta marcando a uomo per riaverlo e pure il serbo potrebbe essere convinto perché ritrova l'allenatore che lo ha fatto rendere di più. Ancora non è fatta, siamo quasi allo scambio dei contratti per cifre mostruose perché offrono 8 milioni+ 2 di bonus+ un premio alla firma."