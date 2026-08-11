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Romano: "La Fiorentina ha raggiunto l'accordo con Pellegrino. Intesa vicina col Parma per oltre 20 milioni”

La trattativa con il Parma per Pellegrino è alle battute finali

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2026 14:50
Romano: "La Fiorentina ha raggiunto l'accordo con Pellegrino. Intesa vicina col Parma per oltre 20 milioni” -
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La Fiorentina è sempre più vicina a Mateo Pellegrino. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club viola ha raggiunto un accordo sui termini personali con il centravanti argentino.

La trattativa con il Parma è inoltre entrata nelle sue fasi finali. Le parti sono fiduciose di poter arrivare alla chiusura a breve, con l'operazione che dovrebbe aggirarsi su una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

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