Romano: "La Fiorentina ha raggiunto l'accordo con Pellegrino. Intesa vicina col Parma per oltre 20 milioni”
La trattativa con il Parma per Pellegrino è alle battute finali
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2026 14:50
La Fiorentina è sempre più vicina a Mateo Pellegrino. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club viola ha raggiunto un accordo sui termini personali con il centravanti argentino.
La trattativa con il Parma è inoltre entrata nelle sue fasi finali. Le parti sono fiduciose di poter arrivare alla chiusura a breve, con l'operazione che dovrebbe aggirarsi su una cifra superiore ai 20 milioni di euro.