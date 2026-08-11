I numeri di maglia: Kean è il n. 9 della Fiorentina. Mastantuono col 30, Atta prende il 14, Gud passa all'11
I numeri di maglia della Fiorentina ufficializzati sui media del club con qualche novità rispetto alla scorsa stagione
La Fiorentina ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2026-2027.
Kean abbandona il 20 e prende il n. 9, un ulteriore segnale della sua conferma?
Atta prende il 14 di Cruyff, Gudmundsson passa al n. 11 dopo due stagioni con la 10, ritirata per l'anno del centenario.
Mastantuono conferma il 30, numero già indossato al River Plate e al Real Madrid.
Dodo 2
Pongracic 5
Dragusin 3
Brescianini 4
Atta 14
Ranieri 6
Mandragora 8
Kean 9
De Gea 43
Joao Mario 17
Gudmundsson 11
Lezzerini 19
Mastantuono 30
Jimenez 20
Valdepeñas 21
Ndour 27
Fortini 29
Viery 33
Inao Oulai 42
Fagioli 44
Christensen 53
Parisi 65
Fabbian 80
Piccoli 91