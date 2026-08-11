I numeri di maglia: Kean è il n. 9 della Fiorentina. Mastantuono col 30, Atta prende il 14, Gud passa all'11

I numeri di maglia della Fiorentina ufficializzati sui media del club con qualche novità rispetto alla scorsa stagione

La Fiorentina ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2026-2027.

Kean abbandona il 20 e prende il n. 9, un ulteriore segnale della sua conferma?

Atta prende il 14 di Cruyff, Gudmundsson passa al n. 11 dopo due stagioni con la 10, ritirata per l'anno del centenario.

Mastantuono conferma il 30, numero già indossato al River Plate e al Real Madrid.

Dodo 2

Pongracic 5

Dragusin 3

Brescianini 4

Atta 14

Ranieri 6

Mandragora 8

Kean 9

De Gea 43

Joao Mario 17

Gudmundsson 11

Lezzerini 19

Mastantuono 30

Jimenez 20

Valdepeñas 21

Ndour 27

Fortini 29

Viery 33

Inao Oulai 42

Fagioli 44

Christensen 53

Parisi 65

Fabbian 80

Piccoli 91