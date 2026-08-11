Corriere dello Sport: "Probabile formazione, Jimenez in vantaggio su Joao Mario. Parte dalla panchina Mastantuono"

Dopo l’allenamento di ieri, ne mancheranno sempre tre prima delle “Streghe” e per il tecnico ci sono ancora tempi e modi per intervenire sull’undici di partenza.

FIRENZE - Ridendo e scherzando come si dice (è stata dura tra il caldo feroce e le tante settimane senza pallone, Mondiale a parte però troppo lontano e troppo “decalcizzato” nella ricerca di uno spettacolo extra), ma ormai ci siamo: per la Fiorentina, tre giorni e sarà primo turno di Coppa Italia, venerdì sera contro il Benevento (che ha battuto domenica 5-3 il Ravenna) al Franchi.



FUORI I SECONDI. In campo il 14 agosto come conseguenza inevitabile del 15esimo posto (e meno male...) nell’ultimo campionato, quindi per la squadra viola il percorso nell’altra competizione che la vede impegnata in stagione comincia proprio dall’inizio: e proprio perché di Coppe europee quest’anno almeno non se ne parla, diventa insieme un obiettivo. Certo, con tutto il rispetto per i neopromossi giallorossi di Floro Flores che hanno stravinto il campionato di Serie C, se il cammino della Fiorentina in Coppa Italia si fermasse subito al primo turno, oltre alla delusione porterebbe con sé problemi non attesi e non graditi. Non solo per questo, ma anche per questo, Grosso il Benevento l’affronterà con una formazione competitiva, la migliore che esce fuori dal mercato fatto finora e a lavori sempre in corso.



TOP UNDICI. Dopo l’allenamento di ieri, ne mancheranno sempre tre prima delle “Streghe” e per il tecnico ci sono ancora tempi e modi per intervenire sull’undici di partenza. Che al momento si va delineando così: De Gea tra i pali, in difesa Jimenez (in vantaggio su Joao Mario) a destra, Dragusin e uno tra Viery e Ranieri nel mezzo (cinquanta e cinquanta), Valdepenas a sinistra; centrocampo con Ndour e due tra Oulai, Fagioli e Mandragora, in attacco Atta e Gudmundsson alle spalle di Kean.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport