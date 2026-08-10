Bucchioni: "La Fiorentina è indubbiamente la regina del mercato. Il nuovo esterno sarà un nome a sorpresa"

Il commento di Enzo Bucchioni sul mercato scintillante di Fabio Paratici protagonista assoluto in questa sessione

All'interno del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni parla anche della Fiorentina, definita come protagonista assoluta del mercato in corso, con un sottinteso elogio pubblico per Fabio Paratici.

Ecco le parole usate dal noto giornalista:

"La società viola, indubbiamente la regina del mercato, dopo aver preso Mastantuno e infiammato la città, sta cercando di mettere a posto definitivamente l’attacco. Come alternativa al confermato Kean è stato scelto e bloccato da tempo Pellegrino del Parma. Ora per Piccoli s’è fatto avanti il Bologna, la trattativa sta per chiudersi con il prestito e l’obbligo a diciotto milioni e allora Paratici potrà chiudere Pellegrino. Resta vuota la casella dell’esterno offensivo, ma il nome è una sorpresa, non sarà banale, la Fiorentina vuole stupire ancora."

