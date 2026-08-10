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Marianella stregato da Atta: "Un mix tra Pogba e Zidane, potenzialmente può valere fino a 100 milioni"

Le parole del commentatore sportivo Massimo Marianella che non risparmia complimenti nei confronti di Arthur Atta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 agosto 2026 21:11
Marianella stregato da Atta: "Un mix tra Pogba e Zidane, potenzialmente può valere fino a 100 milioni" -
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Massimo Marianella, esperto commentatore di Sky Sport, ha parlato all'interno del palinsesto di Sky del nuovo centrocampista della Fiorentina, Arthur Atta.
Il giornalista non si è affatto risparmiato con i complimenti nei confronti del calciatore francese autore di un ottimo precampionato:

"Atta è un giocatore meraviglioso, l'Udinese è stata bravissima a leggere il talento. Se manterrà quello che ha fatto vedere, diventa un giocatore clamoroso e potenzialmente da oltre 100 milioni sul mercato: ho visto cose in allenamento e in partita incredibile, mi sembra un mix straordinario tra Zidane e Pogba, tra l'altro un ragazzo tranquillissima che parla già un ottimo italiano".

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