Marianella stregato da Atta: "Un mix tra Pogba e Zidane, potenzialmente può valere fino a 100 milioni"

Le parole del commentatore sportivo Massimo Marianella che non risparmia complimenti nei confronti di Arthur Atta

Massimo Marianella, esperto commentatore di Sky Sport, ha parlato all'interno del palinsesto di Sky del nuovo centrocampista della Fiorentina, Arthur Atta.

Il giornalista non si è affatto risparmiato con i complimenti nei confronti del calciatore francese autore di un ottimo precampionato:



"Atta è un giocatore meraviglioso, l'Udinese è stata bravissima a leggere il talento. Se manterrà quello che ha fatto vedere, diventa un giocatore clamoroso e potenzialmente da oltre 100 milioni sul mercato: ho visto cose in allenamento e in partita incredibile, mi sembra un mix straordinario tra Zidane e Pogba, tra l'altro un ragazzo tranquillissima che parla già un ottimo italiano".