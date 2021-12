Pedullà: “Togliamoci dalla testa la Juventus per Vlahovic. Non escludo arrivi il rinnovo con clausola”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato in diretta su Sportitalia all’interno della trasmissione Calcio e Mercato, queste le sue parole riguardo Dusan Vlahovic e il rinnovo di contratto con la Fiorentina:

“Togliamoci dalla testa la Juventus su Vlahovic a gennaio, la Fiorentina non lo vende, a meno che non arrivano 100 milioni, che è più che un provocazione che un prezzo di mercato. Non escludo nemmeno che da qui a giugno Commisso rinnovi il contratto a Vlahovic con clausola a 80 milioni, perchè la Fiorentina ha dimostrato di essere disposta a tutti per farlo rinnovare” conclude Pedullà.

LA RUSSA CONTRO CARESSA E SKY IN DIRETTA, CRISCITIELLO LO BLOCCA