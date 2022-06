Pedullà sta con Commisso: “I procuratori sono come se salissi sul Taxi e non ci fosse il tassametro”

Nel corso dell’appuntamento di Alfredo Pedullà con Passione Fiorentina su Twitch, l’esperto di mercato ha anche parlato del rapporto tra Rocco Commisso e il mondo dei procuratori, le sue parole:

“Non cambi questo mondo trentennale con delle dichiarazioni o respingendo, rischi di restare da solo. Il mondo degli agenti e dei procuratori non è stato regolamentato bene, devi limitare il tariffario. Se sali su un taxi e non c’è il tassametro, tutto dipende dalla richiesta dal tassista, puoi trovare il tassista bravo, il tassista onesto, poi magari trovi quello che dalla stazione a Piazza della Signoria ti chiede 130 euro, per lo stesso tragitto che tu avresti speso 18 euro. Il discorso è molto semplice, mettere un tariffario, ma per adesso hanno detto di noi, Commisso ha ragione, ci vogliono delle regole”

Pedullà parla del rapporto tra Commisso e i procuratori

