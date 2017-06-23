Pedullà: "Serve un nome di livello per sostituire Bernardeschi. Una via di mezzo tra Politano e Berardi"

Questa settimana sarà decisiva per Borja Valero e Bernardeschi. Ilicic ad un passo dalla cessione, c'è differenza di 2 milioni" così Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"La Fiorentina deve sostituire Bernardeschi con un calciatore che abbia un certo nome. Serve anche quello per la piazza. Una via di mezzo tra Politano e Berardi, un investimento da 15 milioni di euro. Bernardeschi e Borja? Questa settimana sarà decisiva. La Fiorentina ha fissato il prezzo. Ilicic? Tra Samp e la società viola c'è una distanza di meno di 2 milioni. L'affare si farà"