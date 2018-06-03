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Pedullà rivela: Badelj ha scelto il Napoli, battuta la concorrenza di Milan e Roma

Milan Badelj ha scelto il Napoli. Confermiamo quanto raccontato venerdì, non si tratta di una prima o di una terza opzione, ma di una grande occasione a parametro zero. E di un centrocampista che ha d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2018 12:44
Pedullà rivela: Badelj ha scelto il Napoli, battuta la concorrenza di Milan e Roma - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
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Milan Badelj ha scelto il Napoli. Confermiamo quanto raccontato venerdì, non si tratta di una prima o di una terza opzione, ma di una grande occasione a parametro zero. E di un centrocampista che ha dimostrato di essere affidabile, non soltanto in campo. Prevedibile un triennale, ma questi sono dettagli da sistemare. Il Milan è stato in gioco fino a pochi giorni fa, poi diverse cose hanno portato Badelj a fare una scelta diversa. Le altre concorrenti? Ci hanno provato in tante, Roma compresa, ma adesso il ritardo sembra incolmabile in attesa delle firme. Il Napoli lo aspetta.

Fonte: alfredopedulla.com

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