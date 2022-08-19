Pedullà racconta dettagli per Barak alla Fiorentina: "Occhio alla formula di Simeone al Napoli"

Alfredo Pedullà, nel suo intervento in diretta su Passione Fiorentina, ha parlato della trattativa per portare Barak in viola

Nel corso della diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della possibilità di vedere Barak alla Fiorentina, queste le sue parole:

"La formula per Barak alla Fiorentina? Teniamo d'occhio la formula che ha portato Simeone al Napoli dal Verona, partiamo da qui, alla fine si è arrivati ad una cessione con un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Si è trattata di una retromarcia sulla strategia iniziale del Verona. Ricordiamo che il Verona ha dovuto vendere Cancellieri alla Lazio prima del 30 giugno per 7 milioni per far quadrare i conti e ripianare il buco di bilancio.

Al Verona c'è la volontà di Barak di andare via, si può manovrare sulla formula con un prestito oneroso di 2/3 milioni e un riscatto che magari diventa obbligatorio con gol e assist. La volontà di Barak è chiara e la Fiorentina non ha intenzione di cambiare obiettivo, a me questo non risulta ma le cose possono cambiare nel mercato. Non buttiamo a mare l'opzione Bajrami o possibili sorprese. Su Barak nel 90% dei casi quando vuoi andare via, vai. Aspettiamo Bologna-Verona e aspettiamo il ritorno di Conference League"

IL GOL DEL TWENTE E' IN FUORIGIOCO?

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