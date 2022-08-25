Pedullà: "Non è normale prendere Gollini e far giocare Terracciano nella gara più importante"

Nel corso della diretta su Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà ha parlato anche del nuovo arrivato Gollini

Nel corso della trasmissione di Passione Fiorentina in onda su Twitch, il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha commentato la notizia di un possibile titolarità di Terracciano contro il Twente:

"Tra Gollini e Dragowski, che è andato via, siamo tutti divisi su chi sia meglio tra i due, questo fa capire che questa scelta magari non è stata condivisa al 100%. Oggi dovrebbe giocare Terracciano, non è normale, se io prendo un portiere nuovo io prendo un portiere che deve essere titolare, non che deve essere alternato. Non hai preso ad oggi il portiere della tua svolta per quel ruolo. Io avrei preso Vicario per svoltare. Ho stima per Terracciano, è un portiere affidabile che ha delle amnesie ma quando devo prendere un portiere devo prendere un titolare, come il Milan o la Roma che hanno preso Maignan e Rui Patricio hanno giocato titolare, non ha giocato il loro vice. Magari hanno preso Gollini perchè gli hanno detto che non avrebbero speso tanto e Italiano gli ha risposto che l'avrebbe valutato. Con l'aria che tira credo che Terracciano abbia più chance di giocare tante partite. Io non avrei preso mai un portiere che nell'ultimo anno e mezzo ha giocato poche partite, all'Atalanta spesso giocava Sportiello, al Tottenham era il secondo di Lloris, in Premier League non ha mai giocato. Gollini sarebbe dovuto andare in una squadra che l'avrebbe fatto giocare titolare sempre. Non è normale che nella partita più importante non giochi Gollini, è strano, con tutto il rispetto per Terracciano. Se avessi preso Vicario questa alternanza non ci sarebbe stata secondo me"

PARLA L'AGENTE DI BENASSI

https://www.labaroviola.com/lagente-di-benassi-annuncia-penso-proprio-che-restera-alla-fiorentina-non-e-vero-che-va-al-torino/184379/