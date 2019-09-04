Pedullà: "Mercato viola da 7. Manca solo un colpo. Ora Montella ha tutto, servono punti contro la Juve"

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: "Al mercato viola ho dato 7, per me è mancato solo il colpo De Paul o Berardi per raggiungere un 7,5/8....

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: "Al mercato viola ho dato 7, per me è mancato solo il colpo De Paul o Berardi per raggiungere un 7,5/8. La Fiorentina ci ha provato fino alla fine per tutti e due poi è andata come andata. Complessivamente il mercato mi è piaciuto, la società aveva i tempi stretti ma ha preso delle decisioni rapide e ferme. Lirola, Boateng e Pulgar ottimi acquisti ma anche Ghezzal potrebbe rivelarsi un valore aggiunto. La prossima giornata ci sarà la Juventus ma bisogna fare risultato. L'Udinese per De Paul a 30 milioni l'avrebbe ceduto ma ci sono state altre operazioni da fare nel contempo. La Fiorentina per me è comunque una buona squadra, Montella ama il calcio spagnoleggiante. Ora Montella non ha alibi, ha una presidenza forte ed una buona rosa a sua disposizione, mi permetto di dire che i viola devono tornare a far punti proprio contro la Juventus".